Widać jednak, że mimo usilnych zabiegów w przypadku nie wszystkich artykułów udało się zbić cenę. Przykładem są zeszyty, które zdrożały rok do roku o ponad 12 proc., co jest konsekwencją ograniczeń podażowych na rynku papieru.

Ile trzeba wydać na wyprawkę szkolną?

W rezultacie na modelową wyprawkę szkolną trzeba w tym roku wydać od 58 zł do niemal 90 zł w zależności od sklepu. Rok wcześniej było to od 63 zł do ponad 100 zł. W praktyce jednak kwota do zapłacenia przy kasie będzie wyższa. Zeszytów, bloków rysunkowych czy długopisów trzeba bowiem kupić więcej niż jedną sztukę.

