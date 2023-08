Myślę, że RPP może je obniżyć, ale to nie znaczy, że sytuacja się zdecydowanie poprawi, bo nie oznacza to, że banki komercyjne będą musiały obniżyć stopy - mówi w Radiu ZET była szefowa Rady Polityki Pieniężnej Hanna Gronkiewicz-Waltz, pytana o stopy procentowe. Gość Radia ZET zaznacza, że banki na pewno będą sobie odbijały daniny, które muszą płacić. To, że obniży się stopy procentowe przed wyborami - to było do przewidzenia - komentuje była prezes NBP w rozmowie z Iwoną Kutyną.

"Ceny nadal rosną"

Dopytywana przez prowadzącą o ceny, Gronkiewicz-Waltz tłumaczy: - Matematyka pokazuje, że nie będzie niższych cen. Gość Radia ZET zaznacza, że ceny rosną mimo, że inflacja spada. Wszyscy mają wrażenie, że jak spada co miesiąc, to ona jest niższa. Ona jest niższa jako inflacja, a nie jako ceny. Ceny nadal rosną, tylko o 10 proc., a nie o 18 proc. - podkreśla była szefowa Narodowego Banku Polskiego.

Zdaniem Hanny Gronkiewicz-Waltz, do przewidzenia było, że inflacja spadnie. Jednocyfrowa inflacja we wrześniu, co zapowiada w Radiu ZET wiceminister finansów? - Nadal może być 8-9 proc. To znaczy, że będziemy płacić więcej o 8 czy 9 proc. - podkreśla gość Iwony Kutyny. Dodaje również, że nasze płace nie nadążają za inflację. Rząd dokłada emerytom, dokłada różne bonusy socjalne, ale to wszystko nie przekłada się na wyrównanie. Dalej jest drożej - mówi Gość Radia ZET.