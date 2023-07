Szwedzki dziennik rozmawiał z szefem koncernu Saab na Polskę, który opowiedział jak 25 lutego 2022 roku, dzień po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, rozdzwoniły się telefony od potencjalnych klientów z Polski oraz krajów bałtyckich.

"Teraz liczy się dostarczenie tu i teraz"

Z dnia na dzień w Polsce wszystko się zmieniło. W przeszłości procedura zakupu złożonego systemu obronnego trwała od pięciu do ośmiu lat. Teraz liczy się "dostarczenie tu i teraz" - podkreśla Jyrki Kujansuu z firmy Saab, który w przeszłości był oficerem na szwedzkich misjach kierowanych przez NATO, m.in. w Kosowie oraz Bośni.

Kujansuu wyjaśnił, że szybsze przyjmowanie zamówień na sprzęt wojskowy jest możliwe dzięki m.in. uproszczeniu procedur zakupowych przez polskie władze, a także dzięki zdecydowaniu resortu obrony w Polsce. "Svenska Dagbladet" przypomina, że kiedy 20 lat Saab wszedł na rynek polski, sytuacja była zupełnie inna: zakup broni charakteryzował się hierarchią, ścisłymi zasadami oraz powolnymi procesami.

Okręty wywiadowcze SIGNIT

W ubiegłym roku największą transakcją szwedzkiego koncernu w Polsce był kontrakt na dostawę dwóch okrętów wywiadowczych SIGNIT o wartości 620 mln euro. Jednostki wybuduje polski podwykonawca Remontowa Shipbuilding z Gdańska, a w Szwecji zostaną one wyposażone.

Jak przypomina gazeta, niedawno minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował o zaawansowanych rozmowach ze Szwecją w sprawie zakupu dwóch samolotów wczesnego ostrzegania Saab 340 AEW. Polski resort obrony zapowiedział również wznowienie programu Orka, mającego na celu zakup okrętów podwodnych.

Według Kujansuu w porównaniu z USA, Niemcami oraz Francją, czyli innymi państwami oferującymi Polsce systemy uzbrojenia, Szwecja jest niewielkim dostawcą, ale do pełnego wykorzystania potencjału brakuje szwedzkiego członkostwa w NATO. Członkostwo w Sojuszu otworzyłoby nam nowe możliwości - uważa szef Saab na Polskę. W przeszłości szwedzki koncern bezskutecznie próbował sprzedać Polsce 48 myśliwców Gripen.

Co to jest Saab?

Saab to szwedzkie przedsiębiorstwo motoryzacyjne, które zajmuje się produkcją samochodów, samolotów oraz innych rozwiązań związanych z obronnością i bezpieczeństwem. Firma została założona w 1937 roku jako Svenska Aeroplan Aktiebolaget (Szwedzkie Towarzystwo Lotnicze) i początkowo specjalizowała się w produkcji samolotów. W późniejszych latach rozszerzyła swoją działalność na sektor motoryzacyjny. W dziedzinie samochodów, Saab zdobył popularność dzięki produkcji luksusowych samochodów osobowych, które były znane z innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wyjątkowego designu. Saab Automobile, dział motoryzacyjny przedsiębiorstwa, funkcjonował do 2012 roku, kiedy to ogłoszono jego upadłość. Od tego czasu nie prowadzi się produkcji samochodów Saab.

Poza samochodami, Saab jest również zaangażowany w produkcję i rozwój samolotów, systemów obronnych, bezpieczeństwa, technologii lotniczych oraz rozwiązań dla rządu i sektora obronnego. Firma działa na skalę międzynarodową i jest znana ze swojej wysokiej jakości i zaawansowanej technologii w swoich dziedzinach działalności.