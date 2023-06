Teraz to nie my będziemy jeździć na szparagi do Niemców, ale teraz to oni będą przyjeżdżać do nas - mówił Dominik Tarczyński na spotkaniu z mieszkańcami Grybowa, w województwie małopolskim - podaje Radio Kielce. Zjednoczona Prawica potrzebuje przynajmniej jeszcze jednej kadencji, żeby Niemcy przyjeżdżali do naszego kraju na truskawki, jabłka i wiśnie - dodał. Jego bowiem zdaniem, im silniejsza jest Polska, tym słabsze są Niemcy.

"Mamy lepszy wynik niż Niemcy"

A co się dzieje dziś z polską gospodarką? Polska jest unijnym liderem z najniższym bezrobociem wynoszącym 2,7 procent. To najniższy wskaźnik od 1989 roku. Teraz w naszym kraju pracuje ponad 17 mln osób. Historyczny wynik. Mamy lepszy wynik, niż Niemcy, i cały czas nam rośnie, a Niemcom spada. Teraz to Niemcy będą przyjeżdżać na truskawki do nas. Zobaczymy. Jak bieda zajrzy do kieszeni, to zobaczymy, czy nie będzie się im to opłacać - twierdził Tarczyński.