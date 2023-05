Reklama

Prezes NBP poinformował, na podstawie wyliczeń z modelu NECMOD, że koszt wejścia w życie dotychczasowych propozycji PiS dla sektora finansów publicznych wyniesie na poziomie 26-27 mld zł rocznie w latach 2024-2025 (0,7 proc. PKB), a PO 88-93 mld zł rocznie (2,4 proc. PKB). Dług sektora finansów publicznych, w przypadku propozycji wyborczych PiS, może według szacunków banku centralnego wzrosnąć o 0,5 proc. PKB w 2024 r. i 0,7 proc. PKB w 2025 r.

Natomiast dług sektora finansów publicznych, w przypadku propozycji wyborczych PO, wzrósłby o 0,3 proc. PKB w roku 2023, 1,7 proc. PKB w 2024 r. i 2,5 proc. PKB w roku 2025.

Wyliczenia NBP

Oto wyliczenia NBP aktualnych propozycji wyborczych PiS i PO na najważniejsze zmienne makroekonomiczne.

2023 2024 2025 Propozycje PIS Wpływ na: Spożycie gospodarstw domowych (r/r, pkt proc.) 0 0,7 0,4 PKB (r/r, pkt proc.) 0 0,3 0,2 Inflacja CPI (r/r, pkt proc.) 0,0 0,1 0,3 Saldo sektora finansów publicznych (ESA2010, proc. PKB) 0,0 -0,6 -0,5 Dług sektora finansów publicznych (ESA2010, proc. PKB) 0,0 0,5 0,7 Propozycje PO Wpływ na: Spożycie gospodarstw domowych (r/r, pkt proc.) 0,2 2,2 1,3 PKB (r/r, pkt proc.) 0,1 1,1 0,8 Inflacja CPI (r/r, pkt proc.) 0,0 0,3 0,8 Saldo sektora finansów publicznych (ESA2010, proc.PKB) -0,4 -1,9 -1,5 Dług sektora finansów publicznych (ESA2010, proc. PKB) 0,3 1,7 2,5

Ministerstwo Finansów podało wcześniej PAP Biznes, że koszt fiskalny propozycji PiS nie powinien być wyższy niż 0,8 proc. PKB.

Analiza NBP propozycji PiS i PO

Analiza NBP obejmuje następujące propozycje PiS: podniesienie wysokości świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500 plus) z 500 zł do 800 zł z początkiem 2024 r., rozszerzenie od 2024 r. programu bezpłatnych wybranych leków (Program Leki 75+) o dzieci i młodzież oraz osoby w wieku 65-75 lat (finansowanie w ramach budżetu NFZ), bezpłatne przejazdy autostradami samochodami osobowymi i motocyklami (zarządzane przez GDDKiA od 1 lipca 2023 r., koncesjonowane – w 2024 r.).

Mowa także o tym, że szacunki te nie obejmują zapowiedzianych bezpłatnych przejazdów samochodów osobowych na koncesjonowanych odcinkach autostrad, z uwagi na znaczną niepewność co do skutków dla sektora i wsparcie przez państwo zakupu pierwszego mieszkania, tj. "Bezpieczny Kredyt 2 proc.".

Analiza propozycji PO natomiast obejmuje: podwojenie kwoty wolnej w PIT (do 60 tys. zł) – o skali szacowanej przez Ministerstwo Finansów na ok. 45 mld zł rocznie (ubytek wpływów sektora rzędu ok. 1,2 proc. PKB rocznie), szybszą waloryzację świadczenia wychowawczego (od 1 czerwca br.), koszt na poziomie 15 mld zł (0,4 proc. PKB) w 2023 r. oraz szerszy zakres wsparcia w zakresie polityki mieszkaniowej (Kredyt 0 proc., dopłaty do kredytów remontowych, dopłaty do wynajmu), wprowadzenia świadczenia "babciowego" (dla matek dzieci do lat 3 powracających na rynek pracy) oraz finansowania absencji chorobowej w przypadku mikroprzedsiębiorstw w całości przez ZUS – łącznie ok. 18-20 mld zł (0,5 proc. PKB) rocznie.

Pełne wyliczenia NBP powyższych propozycji wyborczych obu partii (jeżeli nie wskazano inaczej - w mld zł).

2023 2024 2025 w mld zł PiS PO PiS PO PiS PO Podwojenie kwoty wolnej w PIT (z 30 do 60 tys. zł, PO) 45 48 Podwyższenie świadczenia wychowawczego (z 500 do 800 zł, PiS - od 2024 r., PO - od 1 czerwca br.) 14,6 25,1 25,1 25,1 25,1 "Babciowe" (1.500 zł dla matek z dzieci do 3 r. życia powracających na rynek pracy, PO) 8,7 8,7 Dopłaty do wynajmu (600 zł, przyjęto dopłatę do mieszkania, PO) 5,8 5,8 Zmiany w zakresie refundacji cen leków (darmowe wybrane leki dla dzieci, młodzieży, osób w wieku 65-75 lat, PiS) 0,0* 0,0* Finansowanie absencji chorobowej przez ZUS od 1 dnia choroby w przypadku mikroprzedsiębiorstw (PO) 1,5 1,6 Bezpieczny kredyt (PiS - 2 proc., PO - 0 proc.) 0,9 1,2 1,1 1,4 Dopłaty do kredytów remontowych (PO) 0,9 2,2 Zwolnienie samochodów osobowych z opłat za korzystanie z autostrad (zarządzane przez GDDKiA od 1 lipca br., PiS) 0,1 0,2 0,2 RAZEM mld zł 0,1 14,6 26,2 88,1 26,4 92,8 RAZEM proc. PKB 0 0,4 0,7 2,4 0,7 2,4 *finansowanie z budżetu NFZ

"Kolejne propozycje programowe PiS przedstawi w czerwcu i we wrześniu"

Jak wyjaśniono w odpowiedzi prezesa NBP, zawarty w pierwszej z przytoczonych tabel wpływ zmian fiskalnych na saldo SFP jest mniejszy niż w drugiej tabeli, gdyż uwzględnia również efekty zmian głównych kategorii makroekonomicznych, w tym inflacji i PKB (w drugiej tabeli podany jest tylko wpływ bezpośredni).

Rząd zapowiedział, że chce przyjąć propozycje programowe PiS jeszcze w bieżącej kadencji. Premier M. Morawiecki poinformował, że kolejne propozycje programowe PiS przedstawi w czerwcu i we wrześniu.

Rafał Tuszyński (PAP Biznes)