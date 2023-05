"W warunkach obecnej zwiększonej skłonności Polaków do oszczędzania wpływ waloryzacji świadczenia 500+ do 800+ może mieć odroczony efekt inflacjogenny" - uważa członkini Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Joanna Tyrowicz. Mówiła też, jak w pracy zachowuje się prezes NBP, Adam Glapiński.

Według Joanny Tyrowicz, uwolnienie nagromadzonych oszczędności, może skutkować szokiem popytowym w przyszłości.

"W ciągu ostatnich sześciu kwartałów to, co pan nazywa oszczędnościami - a część z tego to są inwestycje w nieruchomości - przyrosło o 220 mld zł; średnio to jest tak, jak byśmy odkładali 12 proc. tego, co otrzymujemy w kategoriach różnego rodzaju dochodów. To jest bardzo dużo - normalnie gospodarstwa domowe odkładają ok. 5 proc. dochodów - powiedziała Tyrowicz w TVN24.

"Widzę tu ogromną górę"

Jako członkini Rady Polityki Pieniężnej widzę tu ogromną górę, która jak runie na rynek w postaci popytu konsumpcyjnego, to niestety przełoży się na dalszy impuls do wzrostu cen - podkreśliła członki RPP. Jej zdaniem, zupełnie nie jest oczywiste, jak na taki miks bardzo nadzwyczajny dla polskiej gospodarki wpłyną dodatkowe transfery.

"Glapiński ciągle krzyczy"

Prof. Tyrowicz opowiedziała tez, jak w pracy zachowuje się Adam Glapiński. Ciągle krzyczy - stwierdziła. Taki ma charakter - dodała na antenie TVN24. Przyznała też, że jej "wszystko jedno w tej kwestii" i nie będzie odpowiadać na takie działania.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że inflacja konsumencka wyniosła 14,7 proc. r/r w kwietniu br. (wobec 16,1 proc. r/r w marcu). Według centralnej ścieżki marcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP), inflacja CPI wyniesie 7,6 proc. w IV kw. 2023 r., 4,8 proc. w IV kw. 2024 r. i 3,1 proc. w IV kw. 2025 r.