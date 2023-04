Na zaczynającym się dziś dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni stóp procentowych – zgodnie uważają ekonomiści. Główna stopa Narodowego Banku Polskiego od września 2022 r. wynosi 6,75 proc.

Bank centralny liczy na to, że w najbliższych miesiącach inflacja będzie szybko spadać. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez DGP wśród krajowych analityków, już w III kw. 12-miesięczne tempo wzrostu cen może się obniżyć do mniej niż 10 proc. Średnia prognoz na grudzień to 8,7 proc.

Mocny spadek inflacji – do 16,2 proc. – mieliśmy już w marcu. Ekonomiści zwracają jednak uwagę, że zadziałały głównie efekty statystyczne, czyli wysoka baza odniesienia z ub.r. "Biorąc pod uwagę serię danych inflacyjnych z ostatnich miesięcy, naszym zdaniem uzasadnione jest pytanie, czy w ogóle istnieje przestrzeń do obniżek stóp procentowych w Polsce.

