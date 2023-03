Ekonomista Dani Rodrik twierdzi, że nie da się mieć razem demokracji, państwa narodowego i globalizacji. Pisarz Arthur C. Clarke powiedział, że nie można robić czegoś tanio, szybko i dobrze. Zawsze trzeba będzie się zdecydować na – najwyżej – dwie z trzech dostępnych opcji. To właśnie określa się mianem trylematu. To sytuacja szczególnie trudnego wyboru pomiędzy trzema opcjami. A wybrać trzeba, ponieważ nie da się mieć wszystkich naraz.

Najnowsze kłopoty SVB oraz Credit Suisse skłoniły Jona Danielssona i nestora brytyjskiej ekonomii Charlesa Goodharta (obaj London School of Economics) do sformułowania nowego trylematu przydatnego w zrozumieniu tego, co się dzieje obecnie na światowych rynkach finansowych. Polega on na tym, że we współczesnej ekonomii istnieją trzy kluczowe zadania, których – niestety – nie da się wypełniać jednocześnie.

