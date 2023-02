Rosjanie przygotowują się do długiej wojny na Ukrainie, użycie przez nich broni nuklearnej wydaje się nieprawdopodobne - to wnioski z ogłoszonego we wtorek raportu włoskich służb specjalnych dla parlamentu. Według wywiadu należy spodziewać się dalszych cyberataków ze strony Rosji oraz prób ingerencji w politykę państw NATO.

Skutki sankcji

Groźby nuklearne

Kwestia migracji Reklama Jak zaznaczono w dorocznym sprawozdaniu, "dla Rosjan przerwa operacyjna jest konieczna dla regeneracji i przygotowania się na długą wojnę". Skutki sankcji "Moskwa stara się wykorzystać ten okres względnego zastoju, by wznowić aktywność rosyjskiego kompleksu militarno-produkcyjnego, który choć zachowuje znaczące zdolności produkcyjne, zaczyna odczuwać skutki zachodnich sankcji" - oceniono w raporcie. "Rosyjscy mieszkańcy nie mają już złudzeń". Okupanci szykują się do obrony Krymu Zobacz również Reklama Włoski wywiad przypomniał, że zeszły rok zakończył się uznaniem przez Władimira Putina trudności w Donbasie w walce z siłami ukraińskimi. W dokumencie zaznaczono, że sygnał ten, połączony z propozycją przebudowy rosyjskich sił zbrojnych i ich wzmocnieniem do 1,5 miliona żołnierzy, "potwierdza zamiar kontynuowania konfliktu aż do osiągnięcia podstawowych celów, do jakich dąży Moskwa". Groźby nuklearne W raporcie za "nieprawdopodobne" uznano w obecnym momencie możliwość użycia przez Rosję broni nuklearnej. W ocenie włoskich służb Rosja "nie przestanie ingerować w dynamikę polityczną i procesy decyzyjne wewnątrz państw NATO, uciekając się jeszcze bardziej niż w przeszłości do metod przymusu i manipulacji takich, jak cyberataki, dezinformacja, szantaż i podnoszenie kwestii migracji i energii". Zaznaczono zarazem, że ten drugi temat "utraci na znaczeniu dzięki zaangażowaniu Zachodu, by znaleźć alternatywy dla energetycznego uzależnienia od Rosji". Reklama Kwestia migracji W sprawozdaniu poruszona też została kwestia migracji. Odnotowano, że w zeszłym roku doszło do wzrostu liczby akcji ratunkowych prowadzonych przez statki organizacji pozarządowych przede wszystkim na wodach libijskich. Aktywność ta "jest często nagłaśniana w mediach społecznościowych przez osoby ułatwiające nielegalną imigrację jako gwarancja większego bezpieczeństwa podróży do Europy" - ostrzegł włoski wywiad. W ocenie służb obecność statków humanitarnych stanowi "logistyczną korzyść dla organizacji przestępczych, zajmujących się przemytem migrantów". Przemytnicy dostosowują swój sposób działania, wysyłając ludzi na łodziach gorszej jakości i zwiększając tym samym swoje zyski, ale i ryzyko dla osób na pokładzie - to kolejna konkluzja włoskich służb. Przyznały one w relacji dla włoskiego parlamentu, że nasila się zjawisko przemytu migrantów z wybrzeży Turcji w stronę wybrzeży Kalabrii, Apulii i Sycylii. Procederem tym zajmują się przede wszystkim gangi kurdyjskie i pakistańskie mające też wsparcie w krajach pochodzenia migrantów. Międzynarodowy charakter tego zjawiska utrudnia jego zwalczanie - zaznaczył włoski wywiad. Zwrócił uwagę na to, że takie "podróże i usługi z nimi związane" są reklamowane przez same te grupy przestępcze w mediach społecznościowych. Z Rzymu Sylwia Wysocka Piotr Kozłowski Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję