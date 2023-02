Reklama

Według Dobriansky, podsekretarz stanu USA w administracji prezydenta Busha jr., choć wizyta prezydenta USA w Polsce jest bezpośrednio związana z wojną na Ukrainie, to również stanowi podkreślenie "centralnej" roli, jaką odgrywa obecnie Polska.

Kluczowy moment dla Polski

Służyłam w trzech administracjach, od Ronalda Reagana, po George'a W. Busha i za każdym razem Europa Środkowa miała dla nas znaczenie, choć z różnych powodów. Ale teraz to jest kluczowy moment dla Polski i całego regionu, bo nigdy wcześniej ten głos nie był tak słuchany - podkreśliła w rozmowie z PAP Dobriansky, obecnie wykładowczyni Uniwersytetu Harvarda.

Mam nadzieję, że Polska i prezydent Duda wykorzystają tę okazję, by pokazać swoje przywództwo - nie tylko w kwestiach wojskowych, ale też takich jak energetyka czy bezpieczeństwo żywności. To jest okazja do przywództwa, aktywności na rzecz Europy Środkowej. Bo z pewnością jesteśmy świadkami transformacji na kontynencie - dodała.

Oczekiwania wobec przemówienia Bidena

Pytana o oczekiwania wobec warszawskiego przemówienia amerykańskiego prezydenta, zaznaczyła że jej życzeniem jest aby Biden ogłosił przełomowe decyzje w sprawie uzbrojenia przekazywanego Ukrainie.

Chciałabym, by prezydent Biden mówił o tym, jak ważne jest, by Ukraina otrzymała to, o co prosi: myśliwce i artylerię dalekiego zasięgu. Dobrze by było, by wykorzystał ten moment, by bardzo jasno powiedział, że będziemy działać w tym kierunku. To byłoby przełomowe i ważne - powiedziała ekspertka.

Jak dodała, ważne jest też, by Biden bardziej wyraźnie zadeklarował, że USA są zobowiązane, by pomóc wygrać Ukrainie tę wojnę, a nie jedynie jej nie przegrać.

Problem odbudowy Ukrainy

Myślę też, że powinien zostać poruszony problem odbudowy. Bo nie chodzi tylko o wygranie wojny, ale też o wygranie pokoju - uzupełniła Dobriansky.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński