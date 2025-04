W stolicy, w sprzedaży pojawiła się pula drogich, nawet jak na rynek warszawski, mieszkań z ceną powyżej 30 tys. zł za metr kwadratowy. W efekcie, po siedmiu miesiącach stabilizacji, średnia cena metra kwadratowego wszystkich mieszkań w ofercie firm deweloperskich wzrosła o 1 proc. do ok. 17,9 tys. zł – wyjaśnia Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Metr mieszkania za 30 tys. złotych? Nowe dane z rynku zaskakują

W innych metropoliach ceny nie wykazywały większych zmian. Trójmiasto i Wrocław zanotowały powrót do stabilizacji, odpowiednio na poziomie ok. 16,3 tys. zł i 14,7 tys. zł za metr kwadratowy. Co ciekawe, w obu przypadkach do oferty trafiły mieszkania w niższych cenach – w Trójmieście średnio po 14 tys. zł/m², a we Wrocławiu po 12,5 tys. zł/m².

W Krakowie marzec był siódmym kolejnym miesiącem bez zmian cen (ok. 16,5 tys. zł/m²), Łódź od sześciu miesięcy utrzymuje średnią na poziomie ok. 11,5 tys. zł/m², a w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii czwarty miesiąc z rzędu ceny stoją w miejscu (ok. 11,1 tys. zł/m²). Również w Poznaniu (ok. 13,4 tys. zł/m²) rynek się uspokoił po jednorazowej podwyżce w styczniu.

Warto pamiętać, że wahania miesięczne mogą wynikać z charakteru nowej oferty – jeśli do sprzedaży trafi więcej drogich lub tanich mieszkań, wpływa to automatycznie na średnią cenę dla całego miasta.

Warszawa drożeje, reszta stoi w miejscu? Oto co dzieje się z cenami mieszkań

Z perspektywy całego roku największy wzrost cen zanotowano we Wrocławiu – aż o 10 proc., co czyni go jedyną metropolią z dwucyfrową podwyżką w skali 12 miesięcy. Najmniejszy wzrost miał miejsce w Warszawie, gdzie ceny podskoczyły jedynie o 2 proc.. W pozostałych miastach zmiany były umiarkowane: Trójmiasto +8 proc, Łódź +6 proc., Poznań +5 proc., GZM +4 proc., Kraków +3 proc..

Źródło: RynekPierwotny.pl