Dzięki wpuszczeniu konkurencji rządy nie muszą dotować pociągów na obleganych trasach. Te pieniądze można przesunąć na dotowanie kursów na mniej popularnych liniach. To pozwoli uruchamiać tam większą liczbę połączeń – mówi Jakub Majewski, prezes Fundacji Pro Kolej.Według niego w Polsce można by wprowadzić konkurencję na trasach z Warszawy do Krakowa, Katowic, Gdańska i Poznania, czy z Wrocławia do Poznania.