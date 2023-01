Od 11 stycznia br. wprowadzono nowy cennik. Ceny bazowe biletów jednorazowych w pociągach Pendolino wzrosły średnio o 17,8 proc., w pociągach EIC o 17,4 proc., a w pociągach TLK/IC średnio o 11,8 proc. Rząd przekonuje, że to i tak niewielkie podwyżki w stosunku do tego, co mogło być.

– Zdecydowaliśmy, że z rezerwy premiera Morawieckiego dopłacimy (PKP Intercity – red.) 575 mln zł. Gdyby nie było takich działań wspierających, osłonowych, podwyżka nie wynosiłaby 12 proc., a 53 proc. – stwierdził niedawno minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zmiana cen biletów, jak przekazał przewoźnik kolejowy, wynikają z konieczności ich dostosowania do rosnących kosztów działalności - przede wszystkim wyższych cen energii elektrycznej - oraz do oferty cenowej konkurencji.

Dodano, że po raz pierwszy od 2016 r. zmieniają się ceny Kart Intercity, uprawniających do nielimitowanych podróży pociągami PKP Intercity w dowolnych relacjach.

Spółka przekazała zarazem, że wydłuża okres obowiązywania ofert Multiprzejazd oraz Multiprzejazd Max o kilka godzin, tj. do północy z czwartku na piątek, aby zwiększyć ich atrakcyjność.

Jak wynika z danych PKP Intercity, w 2022 r. z usług przewoźnika skorzystało blisko 59 mln osób. Strategia rozwoju i inwestycji spółki z perspektywą do 2030 r. przewiduje inwestycje w tabor i przyjazne środowisku stacje postojowe na poziomie 27 mld zł. Obecnie PKP Intercity ma zakontraktowane umowy o wartości 7 mld zł brutto m.in w nowoczesny tabor.

Ile zapłacimy za przejazdy?

Sprawdziliśmy, ile obecnie trzeba zapłacić za przejazdy na najpopularniejszych trasach zarówno w pociągach IC, jak i Pendolino.

W przypadku połączenia Warszawa Centralna – Kraków Główny za bilet w drugiej klasie IC trzeba obecnie zapłacić 76 zł, w Pendolino jego cena wzrosła ze 169 na 199 zł. W pierwszej klasie to już wydatek rzędu 304 zł.

Jeżeli chcielibyśmy pojechać z Warszawy do Gdańska lub Katowic zapłacimy za Pendolino także 199 zł, a za IC – 79 zł. IC do Wrocławia kosztuje z kolei 82 zł a do Poznania 77 zł a do Katowic – 76 zł. Za Pendolino do stolicy Wielkopolski zapłacić trzeba 175 zł. Na narty do Zakopanego warszawiacy pojadą IC za 73,95 zł a Pendolino za 183 zł. Do Łodzi ze stolicy Polski pojedziemy za 38,25 zł a do Szczecina IC – 91 zł, a pendolino 182 zł (w pierwszej klasie – 259 zł).

Bilet z Krakowa do Gdańska kosztuje obecnie w pendolino 264 zł, a w IC – 105 zł. IC z Krakowa do Poznania to wydatek rzędu 86 zł, do Torunia – 87 zł a do Wrocławia – 70 zł. Z kolei bilet na pociąg z Krakowa do Szczecina kosztuje obecnie 98 zł.

Z Krakowa do Kołobrzegu pojedziemy IC za 103 zł a pendolino podobnie jak do Gdańska za 264 zł (w pierwszej klasie 404 zł). Z Katowic do Gdańska pendolino kosztuje 251 z a IC – 98 zł.

Za przejazd z Gdańska do Zakopanego zapłacimy w IC 108 zł. Bilet na trasie Poznań -Wrocław w IC kosztuje z kolei 55 zł, Wrocław-Białystok – 96 zł a na trasach Kraków-Białystok i Poznań-Lublin - 88 zł. Z Katowic do Torunia IC pojedziemy za 86 zł.

Po artykule “DGP” premier zadeklarował, że “ceny biletów kolejowych nie pozostaną na tym poziomie, na jakim dziś są”. Dodał, że będzie domagał się zdecydowanych działań od Ministerstwa Infrastruktury, aby doprowadzić do jak najniższych cen biletów.

Będę domagał się od kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury zdecydowanych działań oszczędnościowych w wszystkich spółkach PKP, po to, aby doprowadzić do jak najniższych cen biletów - poinformował Mateusz Morawiecki.