Dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego i reformom fiskalnym rządu Prawo i Sprawiedliwość dochody budżetu państwa od roku 2015 podwoiły się! Pieniądze te wydajemy na wsparcie polskich rodzin i poprawę bezpieczeństwa Polski w każdym wymiarze - napisał we wtorek szef rządu na Facebooku.

Do wpisu dołączył grafikę z wykresem. Wynika z niej, że w 2015 r. dochody budżetu państwa wynosiły 289,1 mld zł, a prognozuje się, że w 2023 - dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego - będą na poziomie 604,5 mld zł. To wzrost o ok. 110 proc. - podkreślono.

Pod koniec grudnia podczas prac nad projektem budżetu na 2023 r. minister finansów Magdalena Rzeczkowska mówiła w Sejmie o uszczelnieniu systemu podatkowego. W ciągu siedmiu lat zmniejszyliśmy lukę VAT z 24,1 proc. do 4,3 proc. To jest spadek o 82 proc. – powiedziała.

Autor: Daria Kania