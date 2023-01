W rozmowie z Onetem minister Czarnek został zapytany o Fundację Polska Wielki Projekt, która otrzymała w ramach konkursu MEiN 5 mln zł na zakup willi od Skarbu Państwa. Jak wyjaśnił Czarnek, Fundacja ta jest jednym z ponad 40 beneficjentów programu Ministerstwa Edukacji i Nauki skierowanego do podmiotów wspierających edukację. Podał również, że łącznie resort rozdysponował na ten cel 40 mln zł, a łącznie dla organizacji prowadzących i wspierających oświatę – 170 mln zł.

Reklama

Nawiązał również do informacji, że po upływie pięciu lat willa będzie mogła zostać wykorzystana w dowolnych celach, w tym komercyjnych. Wszystkie tego typu programy zawierają zobowiązania trwałości projektu na okres minimum pięciu lat. Także wszystkie środki unijne dzielone w tego typu programach zawierają takie postanowienia. Co w tym dziwnego? Gdzie tu sensacja - zwrócił uwagę szef MEiN. Według niego Fundacja Polska Wielki Projekt jest znana od kilku lat ze swej zakrojonej na szeroką skalę działalności. Przedstawiła znakomity projekt edukacyjny dla młodzieży. I to projekt o charakterze międzynarodowym, dotyczący idei Trójmorza - ocenił Czarnek, zaznaczając, że pieniądze przekazane przez MEiN na ten cel i tak trafiają do Skarbu Państwa, a nie w ręce prywatne.

Reklama

"Skąd ta burza"?

Odnosząc się do informacji o tym, że w radzie programowej fundacji ma zasiadać m.in. minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, a także europosłowie PiS Zdzisław Krasnodębski i Ryszard Legutko, szef MEiN podkreślił, że w tej fundacji nie ma żadnej rady programowej. Zdaniem ministra, to że społecznie udzielały się w niej takie osoby jak prof. Krasnodębski i prof. Legutko, związani z ideą Trójmorza, to tylko uwiarygodnia ten projekt.

Reklama

Więc skąd ta burza wywołana przez znane ze spiskowych teorii pań poseł i jednej ze stacji telewizyjnych? Mierzą innych swoją miarą. Szkoda - stwierdził Czarnek. Jego zdaniem najważniejszą przyczyną tego jest, że w tym programie pieniądze nie trafiły do „żadnych lewackich i szkodliwych organizacji, które były niestety i są dalej beneficjentami rozmaitych programów za czasów naszych poprzedników i teraz w wielkich miastach rządzonych przez PO”.

Jako przykład podał, że w Lublinietaka jednostka skrajnie lewacka otrzymuje ok. 2 mln zł rocznie i to od wielu lat. My tego nie robimy. Mogę powtórzyć: wszystko jest i będzie zgodnie z prawem i dalej będziemy wspierać tego typu znakomite organizacje, a jednostki szkodliwe i lewackie żadnych pieniędzy z MEiN nie otrzymają -podkreślił minister edukacji i nauki.

Autorka: Gabriela Bogaczyk

gab/ joz/