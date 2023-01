Moim zdaniem na tym powinna się skupiać opinia publiczna i opozycja, która powinna współpracując ze sobą, czyli nie mnożąc list, zwiększyć prawdopodobieństwo odsunięcia PiS od władzy w Polsce - ocenił Balcerowicz.

"Ta nowelizacja zawiera elementy niezgodne z Konstytucją"

Pytany o to, że Komitet Obrony Sprawiedliwości, który współpracuje z założonym przez Leszka Balcerowicza Forum Obywatelskiego Rozwoju, skierował apel o zwrócenie się do Komisji Weneckiej o przygotowanie opinii dot. nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym odparł: Chodziło o to, żeby mieć zewnętrzny fachowy głos, odnośnie wielu krajowych opinii, że ta nowelizacja zawiera elementy niezgodne z polską Konstytucją.

Zaznaczył, że problem jest bardzo istotny. Jeżeli się uchwali nie w pełni konstytucyjną ustawę o Sądzie Najwyższym, to jeszcze przed wyborami prawdopodobnie trafi do Polski trochę pieniędzy. To jest zresztą argument prezentowany również przez opozycję - wskazał Balcerowicz.

Droga do pieniędzy z KPO

Zasadnicza droga do pieniędzy [z KPO – red.] prowadzi poprzez zmianę rządu z takiego, który łamie Konstytucję, na taki, który nie łamie Konstytucji – podsumował prezes FOR.