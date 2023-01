Dwupiętrowy budynek Domu Polskiego zlokalizowany jest przy głównej promenadzie w Davos. Polski prezydent spotkał się tu na rozmowach m.in. z prezydentami Łotwy i Litwy. Miejsce to oferuje zarówno przestrzeń do "ożywionych debat", jak i do kameralnych rozmów „za zamkniętymi drzwiami” – zauważa DW.

"Most do wolności"

W założeniu prezydenta miejsce to miało służyć jako punkt spotkań w trakcie WEF, pomagające zacieśniać więzi z Polską - biznesowe, a także polityczne - wyjaśniła Sylwia Dalecka, dyrektor placówki, związana z nią od momentu otwarcia w 2019 roku. - Jesteśmy polskim mostem do wolności - stwierdziła Dalecka, cytując słowa prezydenta Andrzeja Dudy. - Wsparcie Polski dla Ukrainy jest częstym tematem codziennych rozmów, podobnie jak plany przezwyciężenia kryzysu energetycznego i wzmocnienia cyberbezpieczeństwa - wyjaśniła.

Dom Polski to także miejsce, gdzie prezydent Duda zorganizował konferencję dla mediów. - Chcemy, żeby ta wojna skończyła się jak najszybciej. Może się ona zakończyć tylko zwycięstwem Ukrainy - stwierdził prezydent, podkreślając, że "Rosję trzeba pokonać".

Polski prezydent "rozchwytywany" w Davos

Polski prezydent "jest rozchwytywany w Davos. Na wielu forach mówi o możliwościach Europy do samoobrony, ewentualnych dostawach czołgów na Ukrainę, konieczności przywrócenia bezpieczeństwa i pokoju - podkreśla DW.

Na tegoroczne Forum w Davos przybyli uczestnicy ze 130 krajów. W tym gronie jest 50 głów państw i szefów rządów, 200 ministrów i 1,5 tys. liderów biznesu. - Panuje tutaj bardzo dynamiczny nastrój - ocenił prezydent Duda. W Davos obecni są także premier Mateusz Morawiecki, minister finansów Magdalena Rzeczkowska, przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji, a także wielu przedstawicieli polskiego biznesu. "Nowocześni, otwarci i pewni siebie - tak prezentują się w Davos. A Polish House ucieleśnia ten obraz" - podsumowuje DW.

W panelach dyskusyjnych, trwających od wtorku do czwartku w Domu Polskim, wystąpiło ponad 30 polskich i zagranicznych polityków, ekspertów, przedstawicieli biznesu, banków i mediów, rozmawiających m.in. o zrównoważonym rozwoju, gospodarce cyfrowej, bezpieczeństwie i globalnym kryzysie, a także sytuacji w Ukrainie i perspektywach Białorusi.

Dom Polski w Davos został otwarty w styczniu 2019 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę. Ma być on przestrzenią, promującą polski biznes oraz polskie inwestycje. W tym roku oficjalnego otwarcia Domu Polskiego dokonał wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.