Gdybyśmy 1,5 roku temu nie głosowali za pieniędzmi, które są w tej chwili przedmiotem pożądania wszystkich, to pieniędzy by nie było - mówił Włodzimierz Czarzasty w Radiu ZET. Ówczesne głosowanie z PiS okazało się, jedną z rozsądniejszych decyzji propaństwowych lewicy. Dziś zrobiłbym to drugi raz – powiedział polityk.

Czarzasty o KPO

Polski rząd jeszcze nie złożył wniosku o te pieniądze. Są terminy. Naprawdę luzik. Są takie sprawy, na które nie trzeba patrzeć partyjnie, a z pozycji Polki i Polaka – mówił Włodzimierz Czarzasty.

Marszałek stwierdził, że pieniądze z KPO będzie już wydawała obecna opozycja

Prowadzący rozmowę w Radiu ZET zapytał, co zrobi opozycja z ustawą o SN.

Na razie wspólna decyzja opozycji jest taka, że w tej sprawie głosujemy na pewno wspólnie. Decyzje podejmiemy, jak wysłuchamy – powiedział Czarzasty.