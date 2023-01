Tak wynika z projektu, który zakłada wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur. Czeka on na przyjęcie przez rząd. Przewiduje, że przedsiębiorcy będą wystawiać faktury według jednego elektronicznego standardu, i to nie tylko w obrocie między firmami, lecz także gdy towar lub usługę kupi zwykły Kowalski i następnie będzie chciał wymienić paragon na fakturę.

Skarbówka i służby zobaczą, co kupuje zwykły Kowalski

Informacje z e-faktur mają trafiać szerokim strumieniem nie tylko do skarbówki, lecz także do służb, prokuratury oraz innych organów państwa, w tym np. ministrów spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych.

Wszyscy oni będą dokładnie wiedzieć o zakupach Polaków w sklepie czy w centrum handlowym, jeśli kupujący zażąda faktury – mówi Marcin Madej, doradca podatkowy w Ittax.pl.

Przypomnijmy, że faktury są też wystawiane przez dostawców prądu, gazu, usług telekomunikacyjnych i elektronicznych. To oznacza, że po wprowadzeniu obowiązkowych e-faktur fiskus i inne urzędy oraz służby będą też wiedzieć, ile prądu zużył konsument, ile razy dzwonił, ile gigabajtów internetu wykorzystał itd. Zdaniem Marcina Madeja w ten sposób może zostać naruszony art. 47 konstytucji, który gwarantuje każdemu prawo m.in. do ochrony prawnej życia prywatnego. Ekspert stawia też pytanie o zgodność takich praktyk z art. 17 unijnego rozporządzenia RODO, który gwarantuje prawo do usunięcia danych osobowych. Przypomnijmy, że faktury ustrukturyzowane mają być przetrzymywane w KSeF aż przez 10 lat. Marcin Madej zastanawia się również nad celem wystawiania faktur konsumentom za pomocą KSeF. Zwraca uwagę na to, że konsumenci nie odliczają VAT, a wystawcę faktury można sprawdzić za pomocą JPK – jednolitego pliku kontrolnego.

Podobne wątpliwości ma Maciej Dybaś, partner w Crido. Przypomina, że już niedługo wszystkie kasy fiskalne będą kasami online i będą niemal na bieżąco przesyłać do centralnego repozytorium szczegóły na temat dokonywanych przez podatnika transakcji.

