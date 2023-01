Według, analityka Domu Maklerskiego BOŚ, notowania surowców energetycznych w ostatnim czasie zniżkowały przede wszystkim z powodu oczekiwanej globalnej recesji i zmniejszenia obaw co do podaży ropy naftowej i gazu ziemnego.

-Ulgą dla wielu inwestorów i konsumentów jest fakt, że Europa dobrze poradziła sobie z zaopatrzeniem się w surowce energetyczne i ich magazynowaniem w obliczu spadku powiązań handlowych z Rosją. Dodatkowo niemałe znaczenie miał fakt, że zima okazała się łagodniejsza od oczekiwań, i to także przyczyniło się do mniejszej presji na wzrost cen ropy i gazu - mówi Sierakowska.

, dyrektor ds. strategii rynku surowców w Saxo Bank, wskazuje, żew Stanach Zjednoczonych spadły do poziomu najniższego od roku. Na styczeń jest prognozowana łagodniejsza pogoda. W grudniu, gdy przez kraj przeszła fala mrozów, w części stanów działalność gospodarcza ograniczyła się tak mocno, że to z kolei ograniczyło popyt na surowiec.

W Europie ceny gazu idą mocno w dół z podobnych przyczyn. W ciągu ostatniego miesiąca cena holenderskiego kontraktu na gaz TTF zdecydowanie spadła, osiągając w pewnym momencie poziom 65 euro/MWh - najniższy od października 2021 r. Spadek ten był wynikiem łagodnej zimy i solidnej produkcji energii ze źródeł odnawialnych, jak również zmniejszonego zużycia w przemyśle. Spowodowało to nietypowy jak na tę porę roku wzrost stanu zapasów. Zapasy gazu w magazynach w całej Europie są obecnie o 168 TWh wyższe od pięcioletniej średniej i zbliżają się do równowartości pełnego miesiąca szczytowego zimowego poboru - zaznacza Hansen.

Bank of America oczekuje, że po tym, jak w 2022 r. metale taniały, w tym roku dojdzie do odbicia. Miedź ma szansę zdrożeć o ok. 20 proc. "Recesja na kluczowych rynkach jest przeszkodą, ale ponowne otwarcie Chin (rezygnacja z polityki zero COVID - red.), szczyt kursu dolara, a zwłaszcza przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii powinny z nawiązką zrekompensować te negatywne czynniki dla miedzi” - prognozuje Bank of America.