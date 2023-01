Od lipca do listopada na 768 złożonych wniosków gros, czyli 471, dotyczyło spraw cywilnych, w drugiej kolejności były to sprawy karne - 177 przypadków, znacznie mniej dotyczyło spraw rodzinnych, pracy i gospodarczych. Miesięczne dane pokazują, że liczba wniosków waha się od ponad 150 do ponad 200.

Resort sprawiedliwości porównuje te dane do liczby spraw rozpatrzonych przez tzw. neosędziów (1 mln 160 tys. w okresie od połowy lipca do końca listopada 2022 r.) i wtedy rzeczywiście wychodzi, że wnioski o test to zaledwie 0,07 proc. wszystkich spraw. Natomiast gdyby porównać liczbę złożonych wniosków z liczbą sędziów z nadania nowej KRS (a tych jest ok. 2,5 tys., czyli mniej więcej jedna trzecia wszystkich sędziów w Polsce) - i założyć, że wnioski dotyczą wyłącznie ich oraz że jeden wniosek dotyczy jednego sędziego, to wówczas wskaźnik rośnie do ok. 30 proc.