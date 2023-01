- - Normalnie to żona robi zakupy, ale poszedłem do sklepu sprawdzić ile kosztuje chleb (nawiązując do wypowiedzi jednego z polityków, wg którego chleb będzie po 30 zł). Moja zastępczyni poszła do sklepu pod Warszawą i tam kosztuje 2,64 zł

- Sklep koło NBP, owad taki

- To, że mamy cud gospodarczy, wbrew czarnowidztwu mediów, które nie mają polskiego kapitału, jest dlatego m.in., że mamy polską walutę

- Najbogatszy polski emeryt

- Wzrost byłby wyższy, ale inflacja sięgnęłaby szczytu Giewontu, a może i Rys, Rysów... Rysów czy Rys... wycofuję się z tego. Szczytu Giewontu

- Mówiłem w tym miejscu, może pół metra stąd

Płaskowyż i święta

- Mam nadzieję, że zbliżamy się do krawędzi płaskowyżu

- Jak ktoś chodzi po Tatrach, to wie, co to płaskowyż

- Pokażcie mi święta, które nie były najdroższe w historii

- Ręczę, że święta w przyszłym roku też będą najdroższe w historii. Ale wynagrodzenia też będą najwyższe w historii

- Diesla może by zabrakło, ale paliwa by były

- NBP jest najbardziej niezależny w historii

Glapiński bije w Millera i TVN

- Kto jest ekspertem w tej stacji, co całą dobę nadaje? Leszek Miller

- Oni są ekspertami od niewolnictwa. Będą służyć każdej władzy

- KPO to taki makijaż jakby trochę, nie zmienia urody kobiety, a kobieta uważa, że się lepiej prezentuje... Może rating by się nam poprawił, kurs złotego...Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby...

- Dostajemy ten zastrzyk z penicyliny w pupę

- Jeszcze mamy 10 m do wierzchołka, posiedzimy, pogapimy się i w dół idziemy

- Lewicowi, czy lewaccy głównie nauczyciele tego nie chcą uczyć - pierwszy rząd demokratycznie wybrany to rząd Jana Olszewskiego. Ludziom młodym się kłamie, uczy się, że 89 rok był przełomowy, ja też nie chcę być źledziennikiem [tak prezes NBP nazwał media, które - jego zdaniem - przedstawiają sytuację Polski w czarnych barwach - red.]