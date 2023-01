Stopy procentowe wzrosły jedenaście razy, więc najwięcej w historii Rady, czyli najwięcej w ciągu 25 lat - dodał prezes NBP. Choć jako gospodarka znajdujemy się w zupełnie innym świecie niż 25 lat - daleko lepszym - to znów mierzymy się z wysoką inflacją - powiedział. Radykalny proces dezinflacji może być bardzo kosztowny gospodarczo i społecznie, jak to było na początku lat 90. Głównie mówimy tu o bezrobociu i masowych bankructwach - dodał. Zauważył też, że podniesienie stóp procentowych do poziomu inflacji oznaczałoby "degrengoladę polityczną i społeczną" i że niektórym na tym na pewno zależy.

Koniunktura na świecie

Widzimy postępujące spowalnianie wzrostu, w szczególności w strefie euro. Wskaźniki koniunktury wskazują dalsze hamowanie aktywności gospodarczej - tłumaczył Glapiński. Wszystkie prognozy wskazują na spadek PKB w I kwartale 2023. To oznacza techniczną recesję w całej strefie euro - mówił. To oczywiście są prognozy, obarczone pewną dozą niepewności. Sytuacja w strefie euro to konsekwencja agresji Rosji i spowodowanego tym wzrostu cen energii. Widać też efekty zacieśnienia polityki monetarnej banków centralnych - wyjaśniał. Dodał jednak, że sytuacja na rynkach pracy jest korzystna. Według niego, popyt, nastroje i konsumpcję obniżane są przez spadek realnych dochodów.

Glapiński zauważył też, że w wielu gospodarkach na świecie spada wzrost inflacji - zarówno w USA, jak i w strefie euro.

Pewne media, rozgrzana polityka, nie dopuszcza podstawowej prawdy do opinii publicznej - w Polsce się nic szczególnego się nie dzieje. Idziemy razem z całym światem. Wchodzimy na szczyt wierzchołka inflacji i razem z innymi krajami będziemy z tego wierzchołka schodzić. Ten spadek będzie gwałtowny - mówił. "Musiałby nastąpić kres cywilizacji, gdybyśmy wrócili do sfery tych myślicieli liberalnych i zakończyć inflację przez głęboki kryzys, zamykanie zakładów i gwałtowny wzrost bezrobocia. Tego na szczęście nie ma i nie będzie - twierdził.

Nie ma co ukrywać, bieżąca inflacja jest dalej bardzo wysoko - mówił jednak. Uderzył też w zwolenników strefy euro, bo przypomniał, że w krajach postkomunistycznych, które przyjęły euro, inflacja przekracza 20 proc. Jego zdaniem, bank centralny strefy euro nie wprowadza bowiem rozwiązań, zgodnych z profilem gospodarek tych państw. Jak dodał, przyjęcie euro służy tylko najbogatszym. To, że mamy cud gospodarczy, wbrew czarnowidztwu mediów, które nie mają polskiego kapitału, jest dlatego m.in., że mamy polską walutę - twierdził.