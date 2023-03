Mam dobre wiadomości. Ten płaskowyż się powoli kończy i będzie bardzo szybkie zejście do poziomu celu inflacyjnego NBP - powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. - W lutym inflacja jeszcze wzrośnie, dopiero od marca w statystykach będzie lecieć w dół.

- Jeszcze w tym roku inflacja zejdzie do poziomu jednocyfrowego. Na koniec roku inflacja będzie wynosiła trochę ponad 7 proc. Z modelu wychodzi, że listopadzie zejdzie do poziomu 7,4 proc. Osobiście myślę, że będzie nawet niższa - dodał prezes NBP.

Przy spadku inflacji spada też tempo wzrostu gospodarczego, ale w Polsce nie będzie to spadek gwałtowny - mówił Glapiński. Dodał, że "według wszystkich dostępnych danych w Polsce nie będzie recesji".- Będzie tak zwane miękkie lądowanie, gospodarka zwolni, ale nie zacznie się kurczyć, a po przerwie zacznie rosnąć - mówił.

Nie ogłaszam zakończenia cyklu podwyżek - zastrzegł Glapiński. - Będziemy obniżać stopy, kiedy będziemy pewni, że inflacja idzie w kierunku celu inflacyjnego - wtedy będzie ta możliwość. Czy to będzie w tym roku, na koniec tego roku czy w przyszłym roku - tego nie wiem, nie mogę tego powiedzieć i Rada w ogóle na ten temat nie dyskutuje - powiedział prezes NBP.

Szef banku centralnego powiedział, że "nadal zostajemy w tym samym punkcie 'wait and see'". Dodał, że Rada pozostawia sobie furtkę - na wypadek jakiś wydarzeń - do ewentualnych podwyżek. Adam Glapiński zwrócił uwagę, że wszystko zależy od sytuacji, którą "będziemy obserwować".

Od marca inflacja w dół

RPP nie zmieniła poziomu stóp procentowych, takie też było oczekiwanie rynku. Nikt nie spodziewał się zmian, bo sytuacja gospodarki jest stabilna i sytuacja finansów publicznych jest stabilna - mówił prezes Narodowego Banku Polskiego. Dodał, że "do wszystkich dociera", że inflacja jest w trendzie spadkowym.

Zastrzegł jednak, że w lutym jeszcze inflacja wzrośnie i będzie spadać od marca. Prezes NBP dodał także, że na inflację może wpłynąć także zmiana koszyka, używanego przez GUS do wyliczania wskaźnika wzrosty cen, choć wysokość wskaźnika "nie powinna się bardzo zmienić". - Wlutym inflacja osiągnie najwyższy poziom, a potem ruch w dół. Od marca inflacja leci w dół o 10 pkt. proc. i na koniec roku schodzimy do jednocyfrowej inflacji – powiedział prezes NBP. - Przypuszczamy, że inflacja będzie jakieś - proszę mnie nie trzymać za słowo, bo tu się sposób liczenia zmienia i wszystko - jakieś 18,5 proc. - dodał. Glapiński zaznaczył, że poziom ten nie sięgnie 24-30 proc., jak wcześniej prognozowano.

Decyzja RPP

W środę Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. - Takie były oczekiwania rynku. Nikt z poważnych obserwatorów nie oczekiwał zmian, dlatego, że sytuacja jest stabilna - mówił prezes NBP.

Stopa referencyjna wynosi 6,75 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa 7,25 proc., stopa depozytowa 6,25 proc., stopa redyskonta weksli 6,80 proc., stopa dyskontowa weksli 6,85 proc. w skali rocznej.