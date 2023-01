Między październikiem 2021 r. a wrześniem 2022 r. Rada Polityki Pieniężnej dokonała. Główny wyznacznik kosztu pieniądza wzrósł w tym czasie z 0,1 proc. do 6,75 proc. Przełożyło się to na stawki oferowane klientom przez banki . Przeciętne oprocentowanie kredytów mieszkaniowych we wrześniu 2021 r. nie przekraczało 3 proc. W listopadzie 2022 r. (to ostatnie dostępne dane NBP) wynosiło już 9,3 proc. Średnie oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych zwiększyło się w tym czasie z 6,5 proc. do 11,1 proc. W przypadku kredytu dla dużych firm z 2,2 proc. do 8,9 proc.