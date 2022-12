Ukraina może być niepodległa i suwerenna tylko wtedy, gdy zostanie zachowana jej integralność terytorialna – zauważył Orban. Dodał jednak, że w pierwszej kolejności musi nastąpić zawieszenie broni i negocjacje pokojowe, które powinny być prowadzone przez USA i Rosję.

Jak stwierdził premier, wizyta na Ukrainie nie znajduje się wśród jego planów na kolejny rok. Powtórzył też, że rząd w Budapeszcie nie zamierza wysyłać broni na Ukrainę ani finansować sprzętu wojskowego dla Kijowa. Dodał, że Węgry zgodziły się na unijną pomoc dla Ukrainy w wysokości 18 mld euro, gdyż "były osamotnione”.

Istnieje ugruntowany, historyczny polsko-węgierski wspólny los, który jest wielką wartością – zauważył Orban. Jednak podejście węgierskie do wojny na Ukrainie różni się znacznie od podejścia polskiego. Ukraina nie broni Węgier, bezpieczeństwa Węgrom nie zapewnia Ukraina, tylko NATO. W tym sensie wynik wojny na Ukrainie nie ma wpływu na bezpieczeństwo naszego kraju – dodał.

Kwestia energetyki mogłaby być priorytetem dla państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) – zauważył premier. Problem polega na tym, że dzisiaj do energetyki też w zasadzie podchodzi się z perspektywy sankcji – dodał.

Węgry nie są izolowane, bo uczestniczą w ważnych decyzjach, ale w wielu kwestiach nie zgadzamy się z innymi – stwierdził Orban, odpowiadając na pytania dziennikarzy. Podkreślił jednocześnie, że nie chce rezygnować ze współpracy z Rosją, a oddzielanie Europy od gospodarki rosyjskiej nie leży w węgierskim interesie narodowym.

Jeśli mamy Paks 2 (nowe bloki elektrowni jądrowej w Paksu, budowane przez Rosatom – PAP), możemy zmniejszyć zużycie gazu na dużą skalę – powiedział Orban. Energia jądrowa nie może znaleźć na liście sankcji – dodał.

Wspomniał również o przesyle zielonej energii elektrycznej z Azerbejdżanu na Węgry przez Gruzję i Rumunię z wykorzystaniem kabla po dnie Morza Czarnego; inwestycja, co do której podpisano ostatnio porozumienie w Bukareszcie, ma zostać ukończona do 2026-2027 roku.

Rekordowa inflacja na Węgrzech

Pytany o inflację i niedawną krytykę działań rządu przez prezesa Węgierskiego Banku Narodowego (MNB) Orban powiedział, że „rozumie prezesa MNB, który dawno nie był w tak trudnej sytuacji, bo za inflację nadal odpowiada bank centralny”. Dodał, że powodów rekordowej inflacji na Węgrzech i najwyższej w UE jest kilka, m.in. wysoki dług publiczny kraju czy kurs forinta. Najważniejszym jednak powodem są według Orbana sankcje, bez których inflacja spadłaby o połowę.

Rząd nie bierze pod uwagę pożyczki z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, gdyż uważa to za „kwestię niezależności”. Za osiągnięcie Orban uważa dojście do porozumienia z UE w sprawie węgierskiego KPO, krytykując jednocześnie sytuację korupcyjną w Parlamencie Europejskim, która według niego wpływa na wiarygodność europejskich polityków.

Premier odniósł się też do kwestii ewentualnego wprowadzenia na Węgrzech euro. Jeśli gospodarka węgierska chce się rozwijać i nadrabiać zaległości, powinna pozostać poza strefą euro; jeśli ważniejsza jest stabilność, powinna się przyłączyć – zauważył Orban, kładąc nacisk na rozwój.

Rok 2022 był najtrudniejszym rokiem na Węgrzech od czasu upadku komunizmu – powiedział Orban. Nakreślił też kilka celów na kolejny rok, w tym trzymanie się z dala od wojny i recesji gospodarczej w Europie, a także sprowadzenie inflacji do poziomu jednocyfrowego. Wśród największych osiągnięć rządu w kończącym się roku szef węgierskiego rządu wymienił m.in. trzymanie się z dala od wojny na Ukrainie, zapewnienie dostaw energii dla kraju oraz walkę z nielegalną imigracją.

Z Budapesztu Marcin Furdyna