Może być taka sytuacja, że nasze portfele będą dalej chudnąć w 2023 roku – podkreśla ekonomista. Co profesor Belka mógłby w takim razie doradzić Polakom? Trzeba się starać racjonalizować wydatki – mówi.

Marek Belka przestrzega też przed paniką i panicznym, "spekulacyjnym" wydawaniem pieniędzy, typu kupowanie drogich samochodów, które nie są nam tak naprawdę potrzebne. Ekonomista zapowiada, że w Polsce nastąpi – w zasadzie już następuje – znaczące osłabienie koniunktury, niemniej bez znaczącego podniesienia bezrobocia. Wszyscy zaczynamy odczuwać, że nasze płace nie nadążają za inflacją. To bardzo nieprzyjemne, ale jeśli miałbym wybrać z dwojga złego, czy moja płaca ma rosnąć wolniej od inflacji o kilka punktów, czy mam stracić pracę, to oczywiste, co bym wybrał – ocenił..

"Podzielam zdanie prezesa NBP"

Były prezes NBP ocenia, że inflacja może zacząć wyhamowywać. Tu podzielam zdanie np. prezesa i personelu NBP, ale to nie znaczy, że ceny zaczną spadać – podkreślił ekonomista i europoseł. Dodał, że "z punktu widzenia gospodarczego i perspektyw na najbliższe 2-3 lata, to będzie coś pozytywnego". Jest taka zasada, że polski złoty jest przywiązany do euro. Jeśli euro się wzmacnia wobec dolara, a tak jest, to jest bardzo poważne wzmocnienie. Złoty wzmacnia się także, tylko jeszcze bardziej – skomentował na antenie radia.

Korupcja w PE? Prof. Belka: Zamierzamy skorygować przepis

Dopytywany o aferę korupcyjną w Parlamencie Europejskim, eurodeputowany odpowiada, że wciąż Bruksela nie może "otrząsnąć się z szoku". Oczywiście. Wszystkie instytucje powołane w UE są na najwyższym biegu. Jest determinacja, by takich sposobów korupcji uniknąć – ocenia prof. Marek Belka. Europoseł tłumaczy, że jeśli spotyka się z kimkolwiek poza Parlamentem Europejskim, to musi zapisywać taką osobę w rejestrze kontaktów, ale dodaje, że w tym przepisie jest luka. Rejestr nie obejmuje oficjalnych przedstawicieli państw. Jeśli to jest przedstawiciel Kataru czy Maroka, to do niedawna nie wymagało to rejestracji. Zamierzamy korygować ten przepis – wskazał.

Zaznaczył, że afera ta zaczyna zataczać coraz szersze kręgi, a na liście pojawiły się jeszcze 2 nazwiska posłów z frakcji socjalistycznej, oraz asystenci innej posłanki. To pręgierz. Cios – uważa były premier.

"RPP została ukatrupiona"

Byłem kiedyś urzędnikiem państwowym i mogę powiedzieć tak: nam się za to płaci – mówi były prezes NBP. Zdaniem prof. Marka Belki widać wyraźnie błędy w polityce pieniężnej. Wynikają przede wszystkim z tego, że RPP w tym nowym, pisowskim układzie politycznym, została ukatrupiona – uważa Marek Belka. Podkreśla też, że Rada Polityk Pieniężnej jest po to, by "trochę prezesowi przeszkadzać, być z nim w kontrze, dyskusji, a nie, żeby była podporządkowana tak, jak jest". To wina prezesa. Łatwo mieć 9 biernych obserwatorów albo potakiwaczy, ale to strasznie niebezpieczne – alarmuje prof. Belka.

Marek Belka ws. szefa Policji: Zwolniłbym jednym pociągnięciem pióra

Ekonomista odniósł się także do szeroko komentowanej sprawy szefa policji gen. Jarosława Szymczyka. Minister Kamiński powinien zdymisjonować szefa policji. Przecież nie wyśle go do kamieniołomów czy do łagru, bo w Polsce na szczęście łagrów nie ma – powiedział prof. Marek Belka, oceniając przyszłość gen. Jarosława Szymczyka. Na pytanie, co zrobiłby Marek Belka, jako premier, odpowiedział: Zwolniłbym szefa policji jednym pociągnięciem pióra. A jeśli minister Kamiński zacząłby się przeciwstawiać premierowi – to zastosowałbym podobną czynność wobec ministra Kamińskiego – mówi były szef rządu. W Jego ocenie właśnie na tym polega władza premiera, o której Mateusz Morawiecki chyba zapomniał.