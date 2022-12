Z punktu widzenia rynku ropy ważniejsze nawet od rozwoju sytuacji w gospodarce amerykańskiej wydaje się to, co dzieje się w Chinach. To największy eksporter ropy. W 2021 r. Państwo Środka zużywało jej ok. 15 mln baryłek dziennie (15,5 proc. globalnego zużycia), z czego 70 proc. kupowano za granicą. W tym roku zapotrzebowanie spadło o ok. 0,5 mln baryłek dziennie, ze względu na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego. Ale już w przyszłym roku popyt ponownie ma wzrosnąć, bo Chiny odchodzą od polityki zero COVID, która ograniczała mobilność mieszkańców. Odrodzenie chińskiej gospodarki to jeden z powodów, dla których większość ośrodków analitycznych utrzymuje prognozy cen ropy naftowej na przyszły rok na poziomie 90-100 dol. za baryłkę.