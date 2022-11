Wpływ na klimat rozmów z KE może mieć wczorajsza, która nakazała przywrócenie do orzekania sędziego Igora Tulei – choć on sam nie uznaje IOZ za niezależny sąd i nie zamierza wycofać wcześniej złożonego wniosku o wykluczenie dwójki sędziów z trzyosobowego składu orzekającego. PiS jednak liczy, że to może stanowić argument w dyskusji z Brukselą. – Możemy pokazać, że choć Komisja zarzuca nam sterowanie sędziami, to tymczasem sędzia najbardziej nas atakujący, dziś jest przywrócony przez IOZ do orzekania. To na pewno wpłynie na klimat rozmów, ale nie będzie decydujące – ocenia osoba z rządu. Podobnie sprawę widzi opozycja. Zdaniem prezesa PSLrozstrzygnięcie IOZ wmoże być ważnym argumentem w rozmowach z KE. – Na pewno rządzący mogą mówić: "Patrzcie, przywracamy tych sędziów, na których wam zależało, choć może nie robimy tego tak szybko" – wskazuje polityk i dodaje, że samo przywrócenie Tulei do orzekania to za mało. – Myślę jednak, że chodzi o pełną pulę sędziów, którzy zostali niesłusznie ukarani, oraz że konieczne będą zmiany ustawowe w tym zakresie – podkreśla Kosiniak-Kamysz. Zupełnie inaczej sprawę postrzegają ziobryści. – Dla nas ten wyrok to dowód na to, że prezydent Duda pogrzebał system dyscyplinarny sędziów – grzmi polityk Solidarnej Polski.