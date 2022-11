Reklama

Podczas konferencji prasowej Moskwa oświadczyła, że projekt ws. ustawy gazowej jest obecnie konsultowany przez rząd, a w najbliższych godzinach zostanie przyjęty.

Zamrożenie taryfy gazowej

Podstawowe założenie to zamrożenie taryfy gazowej dla gospodarstw domowych na poziomie z tego roku - poinformowała minister klimatu

Reklama

Dodała, że jedyną zmianą w stosunku do tegorocznych rachunków na gaz będzie przywrócenie stawki VAT. Obecnie, w ramach tarczy antyinflacyjnej, VAT na gaz wynosi 0 proc.

Koszt ustawy gazowej

Koszt ustawy gazowej na 2023 r. dla budżetu państwa wyniesie około 30 mld zł - poinformowała w piątek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dodała, że około 300 tys. gospodarstw domowych, ogrzewających się gazem, będzie uprawnionych do skorzystania ze wsparcia rządu.

Reklama

Całość ustawy to będzie około 30 mld zł, ona się składa z kilku pozycji. Z jednej strony będzie to rekompensata dla podmiotów, które będą dostarczały gaz, które kupują gaz po wyższej stawce. (...) Będzie to rekompensata między zatwierdzoną taryfą, bo Urząd Regulacji Energetyki zatwierdza taryfę, a tą stawką 200 zł, która jest stawką zamrożoną - powiedziała Anna Moskwa.

Minister poinformowała też, że około 300 tys. gospodarstw domowych będzie uprawnionych do skorzystania ze wsparcia rządu, czyli ogrzewających się gazem i jednocześnie mieszczących się w progu dochodowym 1,5 tys. zł - 2,1 tys. zł.

Podała też, że trzecią grupą uprawnioną do wsparcia będą min. szkoły, szpitale, żłobki.

Zasada zamrożonej taryfy na gaz będzie obowiązywała dla wszystkich bez względu na próg dochodowy; dodatkowo dla najuboższych będzie dodatek gazowy - poinformowała w piątek na konferencji minister klimatu Anna Moskwa.

Minister klimatu i środowiska wskazała podczas konferencji prasowej w Gminie Pniewy na Mazowszu, że "poza wszystkimi dodatkami, które już wypłaciliśmy, dodatkowo dla najuboższych wprowadzamy dodatek gazowy".

Z jednej strony mrozimy taryfę, z drugiej strony będziemy dla tych z progiem dochodowym analogicznym do dodatku osłonowego, czyli 2,1 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, 1,5 tys. zł w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego zwracać równowartość VAT-u na podstawie faktury, którą osoba, gospodarstwo domowe otrzyma - powiedziała Anna Moskwa.

Minister dodała, że będzie można się zwrócić do urzędu o zwrot równowartości VAT-u z każdego rachunku, "oczywiście z zastrzeżeniem zachowania progu dochodowego".

Zaznaczyła jednak, że "zasada zamrożonej taryfy będzie obowiązywała dla wszystkich, bez względu na próg dochodowy".

Autorzy: Anna Bytniewska, Łukasz Pawłowski