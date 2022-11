Rytm pracy instytucji europejskich jest troszkę inny, niż rytm pracy mojego zespołu. Proszono nas o trochę czasu na refleksję, analizę. W czwartek znów jadę do Brukseli – zapowiada Gość Radia ZET Szymon Szynkowski vel. Sęk. Kulisy rozmów z Komisją Europejską? - Myślę, że przyjęli do wiadomości to, że nasze stanowisko jest bardzo jasne i że nie ustąpimy. To bardzo wyraźnie padło z mojej strony i myślę, że dotarło do adresatów – zdradza minister ds. europejskich. Szymon Szynkowski vel Sęk chce też usłyszeć od Komisji, czy jest gotowa, by wypełnić swoje zobowiązanie w zakresie tego, że powinniśmy mieć możliwość złożenia wniosku o płatność z KPO, z gotowością KE do jego sprawnej realizacji. Gość Radia ZET przyznaje jednak, że rozmowy z Komisją Europejską są trudne.

"Powiedziałem, gdzie są linie, których przekroczyć nie można"

Jak wyglądały ubiegłotygodniowe negocjacje? Powiedziałem, gdzie są linie, których przekroczyć nie można: nie można wprowadzić żadnych elementów, które byłyby niezgodne z konstytucją, podważałyby prerogatywy prezydenta do nominowania sędziów, wykraczałyby poza traktaty w kontekście kompetencji instytucji europejskich, wprowadzałyby turbulencje do systemu wymiaru sprawiedliwości – wylicza gość Bogdana Rymanowskiego. Jego zdaniem Polska wypełniła zobowiązania, jeśli chodzi o kwestię wymiaru sprawiedliwości, za sprawą ustawy prezydenta. W tej sprawie zdanie Komisji Europejskiej jest inne - dodaje minister Szynkowski.

Co w takim razie zrobi polski rząd? Stoimy przed możliwością: czy stać pryncypialnie na swoim stanowisku i nie robić nic, wiedząc, że nie ma gotowości po stronie Komisji, by procedować nasz wniosek o płatność, czy jeszcze raz zweryfikować, z czego wynikają wątpliwości KE, wyjaśnić, w których elementach nie są trafne, wziąć pod uwagę opinię Komisji Europejskiej i zobaczyć, co jeszcze możemy zrobić w naszym zakresie, by pójść krok dalej. I my wybieramy tę drogę - zdradza minister ds. europejskich.

Pytany przez prowadzącego o to, czy polski rząd jest w stanie zgodzić się na sugestie Brukseli ws. nowej ustawy dotyczącej Izby Dyscyplinarnej, Szymon Szynkowski vel Sęk zapowiada: Definiujemy w Polsce nasze możliwości, chcemy umówić się na tę przestrzeń z instytucjami europejskimi i w ramach tej przestrzeni w pewnych szczegółach jesteśmy gotowi na elastyczność. Czy będzie więc nowa ustawa? Minister komentuje, że w ramach przestrzeni, która nie narusza naszej suwerenności i pryncypiów – są możliwe różne rozwiązania.

Bruksela chce Morawieckiego zastąpić Tuskiem?

Minister był też pytany, czy Ursula von der Leyen jest oszustką i czy w tym przypadku zgadza się z ministrem Ziobrą? Nie będę oceniał osoby, której nie miałem okazji osobiście poznać. Uchylę się – komentuje Gość Radia ZET. Brukseli chodzi o to, by rząd Morawieckiego zastąpić rządem Tuska? – pytał dalej prowadzący? Takie słowa padły… W znacznej mierze dostrzegam tam takie tendencje – uważa polityk.