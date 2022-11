Które z wydarzeń historycznych najbardziej jednoczy Polaków jako naród? – zapytał o to IBRiS (28 października 2021 r.). 32 proc. badanych odpowiedziało, że właśnie(25,5 proc. spośród nich głosuje na PiS, 28,5 proc. na Koalicję Obywatelską; 54,2 proc. opisuje swoje poglądy jako zdecydowanie lewicowe, 20,7 proc. jako zdecydowanie prawicowe; najczęściej odpowiedzi tej udzielali młodzi – 50,9 proc.). Zdaniem 28,8 proc. respondentów to Powstanie Warszawskie. 28,6 proc. wskazało na obronę Polski we wrześniu 1939 r.