w celu utworzenia nowych korytarzy migracyjnych, nawet jeszcze przed ostatnim kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Przykładowo zmieniali statusy lotnisk przy granicy z Estonią i Finlandią, tworząc w ten sposób zachęty do występowania z wnioskami przez przewoźników i biura podróży z właściwie dowolnego kierunku. Jednak na razie nic z tego nie wyszło. To raczej taki straszak., ale na razie nie wygląda na to, by wyszło to poza fazę testowania – uspokaja prof. Maciej Duszczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Jego zdaniem uruchomienie nowego szlaku migracyjnego z Kaliningradu byłoby „szalenie ryzykownym pomysłem”. – Po pierwsze, my będziemy ten wzmożony ruch lotniczy widzieć i odpowiednio się do tego przygotować, zabezpieczając własną granicę. Po drugie, jeśli ci migranci nie przekroczą granicy z Polską , to za bardzo nie będzie co z nimi zrobić w niewielkim obwodzie kaliningradzkim, który już jest nastawiony mocno antywojennie. To może wywołać niezadowolenie lokalnych mieszkańców, czego na pewnochce uniknąć – mówi ekspert.