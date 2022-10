Behrens chciał dociec, jak zmiany przełożyły się nagranicznych regionów. Ale jak to zrobić? Można oczywiście korzystać z oficjalnych danych, lecz nie są one miarodajne – zwłaszcza w warunkach tlącego się konfliktu. W tej sytuacji Behrens postanowił skorzystać ze światła – a konkretnie z satelitarnych zdjęć pokazujących faktyczne natężenie oświetlenia emitowanego nocą. Ono dość dobrze oddaje ludzką aktywność ekonomiczną oraz poziom zamożności. Tam, gdzie coś się dzieje (żyją i pracują ludzie), tam jest jaśniej. I odwrotnie. Jeżeli dodamy do tego, że istnieją zasoby takich zdjęć satelitarnych z kilkudziesięciu lat, to mamy dość dobre narzędzie do badania zmian. I tak postąpił Behrens. Sprawdził, jak faktyczne zmiany granic między Ukrainą a Rosją po roku 2014 wpłynęły na „mapę świateł” w interesującym go regionie. Okazało się, że zmiana zaszła – i najbardziej była widoczna w dwóch miejscach.