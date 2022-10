Za blokowanie pieniędzy dla Polski odpowiada Platforma – Donald Tusk, który wraz z niemieckimi politykami blokuje te środki. Zresztą Platforma przyznaje, że kiedy przejmie władzę w Polsce, to te środki zostaną uruchomione – powiedział wiceminister Warchoł, pytany o wypłatę pieniędzy z KPO i z innych funduszy unijnych na lata 2021-2027.

Warchoł o środkach z KPO

To jest szantaż, to jest rabunek w biały dzień, mamy łamanie wszelkich norm i zasad. Grożenie, że pieniądze – 76,5 mld euro z funduszy regionalnych nie zostaną wypłacone Polsce, jest działaniem bezprawnym i trudno to nazwać inaczej jak kradzież, rabunek. Takie działanie ze strony Unii Europejskiej nie ma nic wspólnego z praworządnością – podkreślił.

Jeśli chodzi o reformę sadownictwa, trzeba powiedzieć, że niemieckie rozwiązania w zakresie powoływania sędziów są bez porównania dużo bardziej upolitycznione niż w Polsce – powiedział.

Wiceszef MS został też zapytany, jak tłumaczyć fakt, że 30 sędziów Sądu Najwyższego we wspólnym oświadczeniu stwierdziło, że nie będą orzekać w składach z "osobami powołanymi w wadliwej procedurze", nominowanymi przez – ich zdaniem – nielegalną, upolitycznioną KRS.

To jest sytuacja skandaliczna i niedopuszczalna. Sędziowie, którzy są powołani do respektowania prawa, w sposób jawny, cyniczny to prawo gwałcą, to prawo nie ma dla nich żadnego znaczenia – ocenił wiceszef MS.