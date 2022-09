Reklama

Ludzie w Brukseli, którzy decydują o KPO, to manipulanci, oszukują, zabrali te pieniądze Polakom, mają fobię na punkcie Polaków – uważa wiceprezes Solidarnej Polski. Jego zdaniem, poza tym szefowa Komisji Europejskiej jest "przyjaciółką, koleżanką Donalda Tuska i to ona mówi przed gremiami: Donald, chciałabym cię widzieć w fotelu premiera”.

Tusk dogaduje się z von der Leyen ws. blokady pieniędzy z KPO?

Wójcik dopytywany o to, czy uważa, że szef PO ustala z Ursulą von der Leyen blokadę pieniędzy dla Polski, jego gość odpowiada: To ma bardzo duże znaczenie. Von der Leyen decyduje o uruchomieniu środków, jest blisko związana z Tuskiem, łamie bezstronność. Logika podpowiada mi, że nie jest zainteresowana, by środki odblokować – dodaje minister w Kancelarii Premiera.

Pieniędzy nie ma ich z przyczyn czysto politycznych – podkreśla Michał Wójcik.

Nie wykonaliście umowy – komentuje Bogdan Rymanowski.

Pieniędzy nie ma, bo rząd się nie podoba. To jedna, wielka ściema dotycząca praworządności – uważa Gość Radia ZET.

Wójcik: Został zrobiony ukłon w stronę KE

Polityk zapewnia, że Polska "nie ma już gdzie się cofnąć". Został zrobiony bardzo daleko idący ukłon w stronę Komisji Europejskiej, zrobił go prezydent i rząd polski. Zmieniliśmy Izbę Dyscyplinarną. To nie jest tak, że polski system dyscyplinarny będzie określany w Brukseli i najlepiej, by sędziowie byli poza ramami prawnymi – dodaje Wójcik.

Skończył się czas, że wszystko już wolno robić w Brukseli. Nie będzie już tak, jak było przez ostatnich kilka lat, że wszystko można było robić i nikt nikomu nic nie zrobił w Brukseli – mówi minister w Kancelarii Premiera i wiceprezes Solidarnej Polski.

Meloni ma zbieżny punkt widzenia z Solidarną Polską

Wybory we Włoszech? Życzyłbym sobie bardzo dobrej współpracy. Jest ona już w Parlamencie Europejskim. Pani Meloni jest osobą 0-1. Bardzo mi się to podoba. Ma jednoznaczne stanowisko, choćby ws. adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Ma bardzo zbieżny punkt widzenia z Solidarną Polską – mówi Michał Wójcik. Jego zdaniem Giorgia Meloni już i tak „bardzo pomogła UE, która nie jest dziś tą Unią, do której wstępowaliśmy”. Nie ma równości, sprawiedliwości, są państwa gorszej kategorii. Urzędnicy unijni mówili tak w Polsce w czasie spotkań – komentuje gość Radia ZET.

Pegasus? "Robią aferę z niczego"

Pytany o rozprawę przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości ws. Pegasusa, minister odpowiada, że się nie obawia. Nie było nigdy nadużywania jakichkolwiek systemów, jakimi dysponują służby, niezgodnych z przepisami prawa działań, które miałyby być wymierzone w obywateli – zapewnia Michał Wójcik. Dopytywany o to, dlaczego w takim razie rządzący nie chcieli spotkać się z członkami komisji PE w tej sprawie, minister ocenia, że "to działanie jest bardzo upolitycznione". Po drugiej stronie występują osoby, które aktywnie uczestniczą w działaniach opozycji i robią aferę z niczego – zaznacza.

Wójcik: Jedna lista to całkowita ściema

Opozycja zapowiada, że rozliczy rząd Zjednoczonej Prawicy. Od 7 lat to słyszę. Problem polega na tym, że jeszcze rok będzie opozycja, a potem być może 8 lat będą w opozycji – komentuje wiceszef Solidarnej Polski. Jego zdaniem opozycja "miota się od ściany do ściany, mówi o jakiejś jednej liście, a przecież to całkowita ściema, oszukiwanie swojego elektoratu”. O jakiej jednej liście rozmawiamy? Widać, że Tusk to przegrał, kłócą się wewnętrznie. Żaden jednej listy nie będzie – mówi Gość Radia ZET.