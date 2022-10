Nie sądzimy, by robienie czegokolwiek, co prowadzi do eskalacji, było dobrym pomysłem – powiedział Szijjarto.

Europejski Fundusz na rzecz Pokoju

Szef węgierskiego MSZ podkreślił jednocześnie, że z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF) zostanie przekazane kolejne 500 mln euro na przynajmniej częściowe sfinansowanie dostaw broni dla Ukrainy. Podkreślił, że choć Węgry również wnoszą wkład w EPF, to "nie może zagwarantować, że będzie tak w przyszłości". Zauważył przy tym, że z funduszu finansowane są również ważne przedsięwzięcia na odcinku południowym i ewentualny brak środków może spowodować duże problemy.

Węgry wpłacają dziesiątki milionów euro do Europejskiego Funduszu na rzecz Pokoju, a mimo to słyszymy z Brukseli i od przywódców niektórych krajów członkowskich, że Węgry nie robią wystarczająco dużo, by pomóc Ukrainie – podkreślił minister. Dodał też, że słowo "pokój" nie zostało użyte w żadnym wystąpieniu podczas spotkania w Luksemburgu, którego atmosferę określił jako "dość wojowniczą".

Konstruktywne wstrzymanie się od głosu

Szijjarto zauważył, że przepisy unijne pozwalają na wstrzymanie się od głosu, a więc Węgry nie przeszkodziły w formowaniu misji. Nie będą jednak w niej uczestniczyć i partycypować w kosztach jej funkcjonowania.

W unijnym procesie decyzyjnym ustalenia w odniesieniu do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE podejmowane są jednomyślnie, jednak dane państwo może wstrzymać się od głosu, jednocześnie nie blokując działania. W wyniku konstruktywnego wstrzymania się od głosu państwo jest zwolnione od obowiązku wykonania decyzji, ale akceptuje, że jest ona wiążąca dla UE.