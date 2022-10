Dziś prezes Wojciech Dąbrowski jedną (ważną inwestycję) już finalizuje, jedną ważną bardzo firmę, ważną również dla naszego bezpieczeństwa energetycznego, odzyska dla Polski - powiedział Jacek Sasin w trakcie wystąpienia na konferencji "Bezpieczeństwo energetyczne Polski" w Toruniu.Nie zdradził o jaką firmę chodzi.

"Coś sobie też pewnie muszą wypłacić"

Nawiązał też do tzw. nadmiarowych zysków spółek w kontekście spółek energetycznych. Wbrew temu co niektórzy mówią, jak zarabiają pieniądze to nie po to, by sobie te premie wypłacać. Coś sobie też pewnie muszą wypłacić, ale przede wszystkim po to by mieć pieniądze na inwestycje i po to by odzyskiwać kluczowe firmy energetyczne dla Polski - powiedział Sasin.