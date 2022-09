Jak pokazuje dokument, w 2026 roku tzw. Państwowy Dług Publiczny (PDP) ma wynieść 39,9 proc. PKB. To oznacza, że ta relacja spadnie z 43,8 proc. w 2021 r.

Reklama

Tymczasem dług liczony metodologią unijną wzrośnie z 53,8 proc. PKB w 2022 r. do 55,7 proc. Jak widać, nożyce między długiem liczonym metodologią krajową a unijną zwiększą się z obecnych 10 proc. PKB do 15 proc. Co oznacza, że wzrost zadłużenia będzie się odbywał w dużym stopniu poza budżetem przez fundusze, których nie wlicza się do PDP.

Kwoty nominalne

Jeśli chodzi o kwoty nominalne to zarówno PDP jak i dług liczony metodologią unijną wzrosną. Ten pierwszy z 1 222,8 mln zł w tym roku do 1 604 mln zł w 2026 r. a dług liczony metodologią unijną z 1 560 mln zł w 2022 do 2 243 mln zł za cztery lata

Reklama

Jeśli prognozy MF zapisane w strategii się sprawdzą to znaczy, że za cztery lata już ponad jedna czwarta długu będzie poza budżetem.

To nie tylko zmniejsza przejrzystość finansów, ale także sprawia, że rosną koszty jego obsługi bowiem dług emitowany poza budżetem jest droższy.