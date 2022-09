Zbierające doskonałe recenzje armatohaubice produkowane w Hucie Stalowa Wola mogą razić cele w odległości nawet 40 km. Wojsku Polskiemu dostarczono ich do tej pory ok. 80 sztuk, z czego część została przekazana Ukraińcom broniącym się przed rosyjską inwazją. Szacunkowo mamy ich więc obecnie w służbie ok. 60. Można ostrożnie założyć, że w przypadku wojny każda z nich potrzebowałaby ok. 30–40 sztuk amunicji dziennie. Na 24 godziny potrzeba więc ok. 2 tys. pocisków kalibru 155 mm. Ile ich mamy?