Przygotowaliśmy projekt ustawy, który dzisiaj będzie pani minister Anna Moskwa prezentować na Radzie Ministrów - powiedział Zyska we wtorek w TVP Info.

Wiceminister tłumaczył, że uchwalona przez Sejm ustawa o dodatku węglowym, przewidująca 3 tys. zł dla każdego gospodarstwa domowego, używającego węgla do ogrzewania, "jest sprofilowana tylko i wyłącznie do gospodarstw domowych, które ogrzewają się węglem".

Jaki dodatek na opał?

Nie moglibyśmy tam innych parametrów dokładać, a byłoby to też niezasadne, żeby różnicować, chociażby pellet, czy olej opałowy czy biomasę różnego rodzaju. Te surowce energetyczne, o których powiedziałem, będą przedmiotem uregulowania odrębnej ustawy. I ta ustawa niebawem ujrzy światło dzienne - powiedział Zyska.

Jak dodał, również odbiorcy indywidualni otrzymają specjalne wsparcie w tym zakresie.

W tej chwili bardzo intensywnie trwają prace nad sformułowaniem programu wsparcia dla ciepłowni systemowych, czyli ciepłociągów, które doprowadzają ciepło systemowe do odbiorców, chociażby w spółdzielniach mieszkaniowych, tam gdzie nie możemy zastąpić tego źródła ciepła innym - powiedział wiceminister.

Dodał, że w ciągu kilku tygodni, może nawet dni, taka propozycja zostanie opinii publicznej przedstawiona. Pan premier i pani minister Moskwa będą te projekty przestawiać w szczegółach - powiedział.

W drugiej połowie lipca Sejm uchwalił ustawę o dodatku węglowym, przewidującą 3 tys. zł dla każdego gospodarstwa domowego, używającego węgla do ogrzewania, co musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

We wtorek senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych ma się zająć rozpatrzeniem ustawy o dodatku węglowym.

Początek posiedzenia rządu zaplanowany jest we wtorek na godz. 11.

autor: Aneta Oksiuta