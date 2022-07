Eksperci zwracają uwagę, że eksport rośnie również pod względem ilości. Tylko w maju zwiększył się w porównaniu z rokiem ubiegłym o 6,4 proc. - do ponad 931,8 mln kg. W ciągu pięciu miesięcy natomiast za granicą sprzedano 4,5 mld kg, czyli o 6 proc. więcej niż przed rokiem. To oznacza, że i pod tym względem szykuje się w tym roku historyczny wynik. To także sygnał, że polscy producenci nie tylko poradzili sobie z nowym wyzwaniem, przed jakim stanęli w tym roku, czyli, ale...