Stopa lombardowa wzrośnie do 7,0 proc., a depozytowa do 6,0 proc. Było to dziesiąte z rzędu posiedzenie RPP z podwyżką stóp.

Reklama

Przed posiedzeniem ekonomiści oczekiwali, że RPP podwyższy stopy procentowe w lipcu o 75 pb.

Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,50 pkt proc. do następujących poziomów:

- stopa referencyjna 6,50 proc. w skali rocznej,

- stopa lombardowa 7,0 proc. w skali rocznej,

Reklama

- stopa depozytowa 6,0 proc. w skali rocznej,

- stopa redyskonta weksli 6,55 proc. w skali rocznej,

- stopa dyskontowa weksli 6,60 proc. w skali rocznej.

Uchwała RPP wchodzi w życie 8 lipca 2022 r.

Informacja po posiedzeniu RPP zostanie opublikowana o godz. 16.00 na stronie internetowej NBP.

Reklama

W piątek 8 lipca o godz. 15.00 odbędzie się konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Kolejna podwyżka stóp

Rada Polityki Pieniężnej na początku czerwca podniosła stopy procentowe o 75 pkt. bazowych. Tym samym stopa referencyjna NBP wzrosła do 6 proc., stopa lombardowa do 6,5 proc., stopa depozytowa zaś do 5,5 proc. Wzrosły także stopa redyskontowa weksli – do 6,05 proc. - oraz stopa dyskontowa weksli - do 6,1 proc.

Od października 2021 roku na dziesięciu z rzędu posiedzeniach RPP podniosła stopę referencyjną łącznie o 640 pb.

Była to dziewiąta z rzędu podwyżka stóp procentowych NBP w cyklu rozpoczętym w październiku 2021 r.