Rafał Mundry wszedł do osiedlowej piekarni i zdębiał. Bo cena jednej jagodzianki zwala z nóg.16 zł zrobiło na nim wrażenie i postanowił podzielić się swoim odkryciem w mediach społecznościowych.

Okazuje się, jednak że to nie jest jeszcze największa cena za drożdżówkę z jagodami.

Za jagodziankę nawet 23 zł!

W zależności od miasta i jakości ciasta można znaleźć w piekarniach jagodzianki w cenach od 4 do nawet 23 złotych!

"Jagodzianka to nie tylko jagody"

Jagodzianka to nie tylko jagody, jagodzianka to energia, to koszt masła, mąki, jagód i jeżeli zsumujemy te wszystkie rzeczy to otrzymamy odpowiedź na pytanie, dlaczego jagodzianka tyle kosztuje - mówi w rozmwie z TVN24 Stanisław Włoczewski, współwłaściciel piekarni rzemieślniczej Picador.

Kiedyś koszt to było 2,5 zł teraz to jest nawet 6 złotych, a mówimy o samym koszcie produktu - dodał.

Za kilogram jagód trzeba zapłacić od 30 do 50 zł.

Inflacja w Polsce

Główny Urząd Statystyczny poinformował kilka dni temu, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2022 r. wzrosły rdr o 15,6 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem - o 1,5 proc.