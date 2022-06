W obliczu rosnących cen paliw decyzją o największych konsekwencjach będzie nałożenie maksymalnegoGdy zamykaliśmy numer, z wypowiedzi dyplomatów w Bawarii wynikało, że do porozumienia w tej sprawie jest blisko. Obecnie dzięki zwiększonym cenom na rynku Moskwa otrzymuje nawet więcej pieniędzy z eksportu ropy niż przed rokiem, mimo wywołanej przez Kreml wojny, sankcji i ograniczeń w eksporcie z Europy. G7 chce to zakończyć, ograniczyć „pieniężną kroplówkę” dla Kremla tak szeroko, jak to możliwe, z udziałem jak największej liczby państw. – Celem jest zagłodzenie Rosji, zabranie Władimirowi Putinowi jego głównego źródła gotówki i zmniejszenie ceny za rosyjską ropę, tak by osłabiło to jego wojenny zapał – tłumaczył dziennikarzom w Bawarii wysoki rangą urzędnik administracji USA. Jak wyjaśniał, krajom G7 chodzi o bezpośredni i precyzyjny cios w Kreml przy jednoczesnym zminimalizowaniu jego negatywnych skutków ubocznych dla reszty świata.