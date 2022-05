Reklama

Embargo na gaz nie będzie tematem, Olaf Scholz również to wyjaśnił – powiedział dziennikarzom Nehammer.

Embargo na gaz poza pakietem

Rosyjska ropa jest znacznie łatwiejsza do zrekompensowania. Gaz jest zupełnie inny, dlatego embargo na gaz nie będzie częścią kolejnego pakietu sankcji – dodał.

Unijni przywódcy, którzy zgromadzili się w poniedziałek na szczycie w Brukseli, osiągnęli porozumienie w sprawie embarga na rosyjska ropę.

"Pakiet sankcji powinien dotyczyć gazu"

Unia Europejska powinna pójść jeszcze dalej i omówić siódmy pakiet sankcji wobec Rosji, który obejmowałby import gazu - poinformowała we wtorek premier Estonii Kaja Kallas.

Myślę, że gaz musi być w siódmym pakiecie, ale też jestem realistką – powiedziała Kallas dziennikarzom, gdy przybyła na drugi dzień rozmów na szczycie UE w Brukseli. Nie sądzę, że tam będzie - dodała.

"Uczciwy kompromis"

Porozumieniu w sprawie embarga na ropę określiła jako uczciwy kompromis.

To było najlepsze, co mogliśmy uzyskać. Wczoraj byłam bardzo sceptyczna, czy dojdziemy do porozumienia, więc to pozytywna rzecz, którą zrobiliśmy - wyjaśniła.