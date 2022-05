Reklama

Zdaniem posła Platformy Mateusz Morawiecki na zlecenie Jarosława Kaczyńskiego próbuje "czarować", żeby "mieć ciastko i zjeść ciastko".

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN

Wziąć europejskie pieniądze z Funduszu Odbudowy, a jednocześnie trzymać pod butem niezależnych sędziów i niezawisłe sądy. Ale tego się nie da - powiedział były szef polskiej dyplomacji. Według Schetyny prezes PiS uważa, że można "ograć" Komisję Europejską. Że można powiedzieć jedno, a zrobić drugie. To zawsze ma krótkie nogi, a szczególnie, jeśli dotyczy takich polityków, którzy tak nie rozumieją spraw zagranicznych, jak Kaczyński – skomentował były przewodniczący PO.

Czołowy polityk opozycji uważa, że KE będzie bardzo pilnować tego, czy do orzekania wrócą odsunięci sędziowie oraz czy Izba Dyscyplinarna SN zostanie zlikwidowana.

Polska symbolem

Ustawa, którą przegłosowaliśmy w Sejmie zostanie poprawiona. To będzie dzień przed przyjazdem Ursuli von der Leyen. Ten projekt będzie ważący – zauważył Schetyna. Były szef MSZ dodał, że "w Europie jest ogromna presja, by środki na KPO zostały uruchomione, bo Polska jest symbolem".

Symbolem wsparcia dla Ukrainy oraz otwarcia na uchodźców. KE chce być solidarna z Polską, dać pieniądze, ale wie, że to nie może być czek in blanco – skomentował Schetyna. Jego zdaniem to nie będzie tak, że Komisja Europejska uruchomi środki dla Polski, a potem zapomni o wszystkim, co znalazło się w sporze z Polską.

"Cud w Brukseli"

Pytany o "cud w Brukseli", czyli unijne porozumienie ws. 6. pakietu sankcji dla Rosji, Schetyna odparł, że ta decyzja jest "bardzo ważna, wspólna, potrzebna, bardzo bolesna dla Rosji". Oczywiście nie powstrzyma Putina, ale w bardzo poważny sposób utrudni mu funkcjonowanie kraju jako takiego – zaznaczył.

Jest pytanie, jakie są ustalenia między stroną węgierską a Radą Europejską i co to oznacza, że embargo nie dotyczy Węgier – to, o czym napisał Orban na swoim Twitterze. Ciekawy jestem, na co pozwolono Węgrom i co zaakceptowano – dodał poseł PO. Zdaniem Schetyny, jeśli sytuacja gospodarcza Rosji będzie się pogarszać, to musi dojść do Władimira Putina "proste i twarde przekonanie, że ten konflikt trzeba kończyć, zamykać, bo gospodarka tego nie wytrzyma".