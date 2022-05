To oczywiste, że Rosja używa pszenicy jako broni. (...) Jest to kwestia najwyższej wagi. Nie możemy pozwolić, żeby na świecie doszło do klęski głodu. A właśnie do tego dąży Putin, przez swoją politykę; niszcząc zapasy pszenicy (na Ukrainie). (...) Dotknie to wiele krajów na całym świecie - ocenił Borrell.

Reklama

Sytuacja gospodarcza Rosji?

Dodał, że Unia musi nadal wspierać Ukrainę.

Musimy być uparci. Wojna to wojna i będzie trwała. Na wojnie są wzloty i upadki. Rosja bombarduje i niszczy w wszystko na Donbasie. Musimy nadal wspierać Ukrainę militarnie i sankcjami przeciwko Rosji. Sankcje już powodują poważne straty dla gospodarki rosyjskiej. Do lata sytuacja gospodarcza Rosji będzie bardzo zła - prognozował szef unijnej dyplomacji.