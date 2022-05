Według dokumentów, które poznała gazeta, w okresie od 30 marca do 26 maja na Ukrainę dotarły tylko dwie dostawy broni od rządu niemieckiego. W obu znajdowało się tylko bardzo niewielkie wyposażenie.

W połowie maja Niemcy wysłali 3000 min przeciwpancernych i 1600 specjalistycznych min przeciwpancernych.

Miesiąc wcześniej na Ukrainę dotarła inna niemiecka dostawa. Zawierała on jednak tylko m.in. części zamienne do karabinów maszynowych, granaty ręczne, ładunki wybuchowe i miny - informuje "Welt am Sonntag".

Według Ukrainy, ostatnia dostawa broni przeciwlotniczej i przeciwpancernej miała miejsce 25 marca, czyli ponad dwa miesiące temu - podaje gazeta.

Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP)