Turcja, jak podaje Bloomberg, nie chce popełnić błędu z lat 80., gdy zgodziła się na wejście Grecji do NATO. OD tego czasu Grecja zablokowała bowiem członkostwo Turcji w UE, sprzeciwiła się zjednoczeniu Cypru czy też cały czas toczy spory terytorialne z Turcją. Dlatego teraz Tayyip Recepty Erdogan domaga się ustępstw zarówno od przyszłych, jak i obecnych członków paktu.

Turecka lista życzeń

Od Szwecji i Finlandii Turcja chce nie tylko uznania kurdyjskiej partii PKK za organizację terrorystyczną, ale także wszystkie powiązane organizacje, jak też powstrzymać działalność aktywistów PKK w Skandynawii. Do tego oba kraje - podaje Bloomberg - mają znieść embargo na sprzedaż broni do Turcji, nałożone w 2019 przez UE za operację wojskową w Syrii.

Ale to nie koniec "listy życzeń". Ankara bowiem domaga się by USA zniosły sankcje gospodarcze, nałożone na Turcję po zakupie rosyjskiego systemu obrony powietrznej i rakietowej S-400 oraz z powrotem włączyły Turcję do programu nabywców F-35 oraz sprzedały Ankarze kilkadziesiąt nowych myśliwców F-16 i pozwoliły zmodernizować stare wersje tych maszyn. Dopiero po spełnieniu tych żądań - dodaje Bloomberg - Turcja zniesie swoje weto.